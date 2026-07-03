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Безпілотники F10 від F-Drones першими отримали дозвіл на експорт з України до США – виробник

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Безпілотники F10 від F-Drones першими отримали дозвіл на експорт з України до США – виробник

Державна служба експортного контролю України (ДСЕК) видала 1 липня дозвіл на експорт партії ударних безпілотних авіаційних комплексів F10 виробництва компанії F-Drones для потреб Збройних сил США.

"Ми раді, що Україна відкриває можливості для експорту дронів. Це стратегічно важливий крок для всієї оборонної індустрії. Експорт – це інструмент масштабування виробництва, залучення інвестицій, розвитку технологій, підвищення стандартів якості та посилення міжнародної кооперації. Це не означає "менше для фронту". Навпаки, сильніша індустрія означає сильніші Збройні сили. Експорт сьогодні – це сила українського війська завтра", – заявив CEO F-Drones Стас Хутор.

Як повідомив представник компанії-виробника, дозвіл надано на підставі рішення Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (МКВТС).

"Це перший відомий випадок, коли Україна офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотних систем для потреб американських військових. Водночас уперше державою надано дозвіл саме на експорт готових безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва, а не окремих технологій, комплектуючих чи компонентів", – йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначається, дозвіл відкриває можливість виконати контрактні зобов’язання в межах програми Міністерства оборони США Drone Dominance.

Повідомляється, що у лютому американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, виступила на першому етапі програми – Gauntlet I, що проходив на військовій базі Форт-Беннінг (штат Джорджія). На ньому система F10 посіла шосте місце серед 25 учасників, увійшла до числа 11 переможців та отримала контракт на постачання 2 тис. безпілотників для Міністерства оборони США. Компанія також було відібрано до наступного етапу програми.

Дозвіл було видано ще до набрання чинності новими рішеннями Кабінету міністрів України щодо спрощення експорту продукції військового призначення в умовах воєнного стану.

#f_drones #f10 #дозвіл #сша
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