Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кількість загиблих через ворожу атаку у Києві зросла до 30 – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело
Кількість загиблих через ворожу атаку у Києві зросла до 30 – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

(розширена, додана інформація від Кличка у 3-5 абз.)

У Києві кількість загиблих зросла до 30 людей, повідомила вранці п’ятниці Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Київ: вилучено ще 3 тіла. Кількість загиблих зросла до 30 людей", – йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС України, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив цю цифру і повідомив про 92 постраждалих, з яких 56 перебувають у лікарнях.

"Наразі в Києві, внаслідок масованої атаки, загинули 30 людей. 92 мешканці міста постраждали. У стаціонарах лікарень перебувають на ранок 56 поранених. Зокрема, 6 медпрацівників. Усім постраждалим медики надають всю необхідну допомогу", – написав він в Телеграм.

За словами мера, усього в лікарнях четверо постраждалих дітей.

Раніше зазначалося, що в результаті ворожої атаки на Київ постраждало щонайменше 100 осіб, ще 27 загинуло.

#київ #атака_рф #постраждалі
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Шестеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок атаки російського БпЛА на Лозову – ДСНС

Шестеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок атаки російського БпЛА на Лозову – ДСНС

Унаслідок нічної атаки російського ударного безпілотника на житловий сектор міста Лозова Харківської області постраждали шестеро людей, серед яких тр…

Читати
Кількість загиблих у Роменській громаді після нічної атаки РФ зросла до чотирьох, ще троє людей поранені – ОВА

Кількість загиблих у Роменській громаді після нічної атаки РФ зросла до чотирьох, ще троє людей поранені – ОВА

Кількість загиблих у Роменській громаді Сумської області внаслідок нічної атаки російського ударного безпілотника по багатоквартирному житловому буди…

Читати
Шахрайську мережу криптообмінників викрито у семи регіонах України, під час обшуків вилучено готівку на понад 20 млн грн – генпрокурор

Шахрайську мережу криптообмінників викрито у семи регіонах України, під час обшуків вилучено готівку на понад 20 млн грн – генпрокурор

Правоохоронці викрили шахрайську мережу криптообмінників, яка діяла у семи регіонах України, а під час обшуків вилучили готівку в різних валютах на з…

Читати