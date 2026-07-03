Кількість загиблих через ворожу атаку у Києві зросла до 30 – ДСНС

(розширена, додана інформація від Кличка у 3-5 абз.)

У Києві кількість загиблих зросла до 30 людей, повідомила вранці п’ятниці Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Київ: вилучено ще 3 тіла. Кількість загиблих зросла до 30 людей", – йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС України, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив цю цифру і повідомив про 92 постраждалих, з яких 56 перебувають у лікарнях.

"Наразі в Києві, внаслідок масованої атаки, загинули 30 людей. 92 мешканці міста постраждали. У стаціонарах лікарень перебувають на ранок 56 поранених. Зокрема, 6 медпрацівників. Усім постраждалим медики надають всю необхідну допомогу", – написав він в Телеграм.

За словами мера, усього в лікарнях четверо постраждалих дітей.

Раніше зазначалося, що в результаті ворожої атаки на Київ постраждало щонайменше 100 осіб, ще 27 загинуло.