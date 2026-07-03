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Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Венесуелі перевищила 2,5 тис. осіб

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Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Венесуелі перевищила 2,5 тис. осіб
Фото: Miguel Gutierrez / EFE

Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Венесуелі зросла до 2 тис. 595 осіб, повідомила в п’ятницю т.в.о. президента республіки Делсі Родрігес.

"На сьогодні це 2 тис. 595 загиблих", – сказала вона на пресконференції.

Одночасно Родрігес не уточнила, скільки людей вважаються зниклими безвісти. За неофіційними даними, які публікують ЗМІ, кількість зниклих безвісти сягає приблизно 38 тис. 500 осіб.

Тимчасовий виконувач обов’язків президента Венесуели також спростувала інформацію про те, що уряд занадто повільно реагував на руйнування, спричинені двома землетрусами.

"Це була природна трагедія такого масштабу, якого ми й уявити собі не могли, хоча ми знали, що в нашій країні може статися сейсмічна подія", – заявила Родрігес.

Родрігес додала, що пошуково-рятувальні операції тривають.

"Ми все ще можемо знайти живих людей", – зазначила вона.

Раніше повідомлялося про 2 тис. 295 загиблих і 11 тис. 267 постраждалих.

Землетруси магнітудою 7,2, 7,5 та 4,5 сталися у Венесуелі минулої середи ввечері за місцевим часом (після 01:00 у четвер) та у четвер вранці. Особливо постраждав штат Ла-Гуайра на півночі країни.

#землетрус #венесуела #жертви
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