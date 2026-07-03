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Росіяни від ночі чотири рази атакували АЗС на Сумщині, постраждали щонайменше четверо цивільних – ОВА

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Російські війська від ночі чотири рази атакували автозаправні станції в Сумській області, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждали щонайменше четверо цивільних, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У Недригайлівській громаді постраждала жінка. У Сумській громаді – щонайменше троє цивільних. У Сумах росіяни двічі атакували автозаправну станцію. За попередньою інформацією, повторний удар був завданий реактивним БПЛА", – інформує очільник ОВА ранком п’ятниці.

#азс #обстріл #сумська_область
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