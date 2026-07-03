Десятеро людей постраждали внаслідок російських атак на Дніпропетровщину за добу - ОВА

Десятеро людей дістали поранень унаслідок російських атак на чотири райони Дніпропетровської області, які протягом минулої доби війська РФ понад 10 разів обстрілювали безпілотниками, артилерією та ракетами, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Десятеро людей дістали поранень. Понад 10 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками, артилерією та ракетами", – повідомив Ганжа.

За його словами, у Кривому Розі пошкоджено підприємство, школи, магазин, багатоквартирні житлові будинки та автомобілі. Постраждали семеро людей. Двох жінок віком 45 та 68 років госпіталізували у стані середньої тяжкості, решта лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі російські війська завдали удару по Шахтарській громаді. Пошкоджено автомобілі. До лікарні доправили трьох людей – 22-річну жінку та чоловіків віком 33 і 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.