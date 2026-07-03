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Сили безпілотних систем уразили за добу 1606 ворожих цілей

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Сили безпілотних систем уразили за добу 1606 ворожих цілей
Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1606 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 334 одиниці особового складу, з яких 144 – ліквідовано; 59 точок вильоту БпЛА; 17 засобів РЕБ; 98 одиниць автомобільної техніки; 23 артилерійські системи; 370 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку липня (01-02.07) підрозділами угруповання СБС уражено 3262 цілі противника, з них 642 – особового складу противника", – повідомили СБС.

 

#сбс #цілі #ураження
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