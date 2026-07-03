Одна людина загинула, ще семеро постраждали внаслідок російських атак на Миколаївську область за добу – ОВА

Російські війська протягом минулої доби завдали серії ударів по Миколаївській області, внаслідок яких одна людина загинула, ще семеро дістали поранень, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, у Миколаєві внаслідок ранкової атаки ударних безпілотників постраждали четверо людей. Двох чоловіків віком 58 та 71 років було госпіталізовано, стан одного з них на ранок оцінюється як тяжкий, але стабільний, іншого – як середньої тяжкості.

"Ще двоє постраждалих – чоловік та жінка – отримали гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці. Пошкоджено десять приватних будинків, будівлю підприємства, автомобіль. Також виникла пожежа на відкритій території, яку ліквідували рятувальники", – зазначається в дописі, поширеному ранком п'ятниці у Телеграм.

У Миколаївському районі російський ударний безпілотник атакував автозаправну станцію у Костянтинівській громаді. Внаслідок удару загинув 45-річний чоловік, ще двоє чоловіків віком 33 та 44 років дістали поранень. Обох госпіталізували, стан одного з них тяжкий, але стабільний, іншого – середньої тяжкості. Знищено будівлю автозаправної станції та три легкові автомобілі.

Крім того, у Веснянській громаді внаслідок атаки ударного безпілотника по фермерському господарству поранення дістав 59-річний чоловік. Він самостійно звернувся до медичного закладу та надалі проходитиме амбулаторне лікування. Пошкоджено складське приміщення.

У Нечаянській громаді внаслідок удару БпЛА типу "Шахед" виникла пожежа та пошкоджено будівлю автозаправної станції, постраждалих немає.