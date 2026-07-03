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Один загиблий, ще 16 постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

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Один загиблий, ще 16 постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби
Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 27 населених пунктах області, є загиблий та постраждалі, у тому числі діти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У сел. Шевченкове загинув 76-річний чоловік, постраждали чоловіки 52, 41 і 70 років та жінки 47 і 52 років; у м. Харків постраждали 37-річний чоловік, 36-річна жінка і 7-річна дівчинка; у м. Лозова постраждали жінки 27 і 58 років, 30-річний чоловік та дівчатка 1, 6 і 10 років; у с. Вільхуватка зазнала поранень 63-річна жінка; на дорозі між с. Жуків Яр і сел. Великий Бурлук постраждала 68-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

 

#харківська_область #обстріли
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