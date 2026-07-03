ППО України збила 82 з 105 ворожих БпЛА та авіаційу ракету Х-59/69, зафіксовано влучання 21 ударних дронів на 16 локаціях

Сили оборони України у ніч на п'ятницю знешкодили 82 з 105 безпілотника противника а також авіаційну ракету Х-59/69, проте зафіксовано влучання 21 ударних дронів на 16 локаціях а також однієї керованої авіційної ракети Х-59/69, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 цілі – 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 82 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 3 липня (з 18:00 2 липня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької області та 105 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерове – рф., Донецьк – ТОТ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 21 ударного БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.