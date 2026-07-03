Шестеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок атаки російського БпЛА на Лозову – ДСНС

Унаслідок нічної атаки російського ударного безпілотника на житловий сектор міста Лозова Харківської області постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей. Бригадою екстреної медичної допомоги госпіталізовано 10-річну дівчинку. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес", – зазначено в повідомленні, поширеному ранком п'ятниці у соціальній мережі Facebook.

У ДСНС зазначили, що внаслідок влучання безпілотника у приватне домоволодіння на двох господарів сталися руйнування та виникла пожежа площею 70 кв. м. Горіли житловий будинок і два легкові автомобілі.

На момент удару мешканці перебували у погребі. Через вибухову хвилю заклинило двері, тому вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували та врятували п'ятьох людей, серед яких двоє дітей.