Сибіга зустрінеться із польським колегою у Варшаві – речник МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрінуться у Варшаві у п'ятницю.

Цю інформацію у відповідь на питання журналістів підтвердив речник МЗС України Георгій Тихий.

"Міністр повертається в Україну після візиту до Японії – дорогою додому проведе сьогодні зустріч з польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві", – сказав речник.

Як повідомлялося раніше, за інформацією Polsat News, міністри закордонних справ Польщі та України, Радослав Сікорський та Андрій Сибіга, зустрінуться у п'ятницю. Зустріч відбудеться у Варшаві.

Напередодні польське видання видання WP повідомило, що після ухвалення в середу Верховною Радою України закону про Національний пантеон глава МЗС Андрій Сибіга має прибути до Варшави з компромісною пропозицією. Коли саме має відбутися візит не повідомлялося.