Кремль координував 18-місячну кампанію розвідувальних польотів дронів над ядерними об'єктами Європи – ЗМІ

Кремль протягом 18 місяців координував масштабну кампанію розвідувальних польотів безпілотників, які, за оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), запускалися із суден російського тіньового флоту та використовувалися для спостереження за ядерними об'єктами, авіабазами й іншою критично важливою військовою інфраструктурою у Великій Британії, Франції, Бельгії, Нідерландах та інших країнах Європи.

"Аналіз 144 інцидентів у більш ніж десятку країн, що розпочалися наприкінці 2024 року, проведений Міжнародним інститутом стратегічних досліджень (IISS), дійшов висновку, що російська розвідка діяла з "суттєвою безкарністю", залишивши владу по всій Європі непідготовленою та дезорієнтованою", – повідомляє газета The Guardian.

Серед цілей кампанії названо авіабазу Королівських військово-повітряних сил Великої Британії RAF Lakenheath у графстві Саффолк, яку готували до розміщення американської ядерної зброї, а також французьку базу атомних підводних човнів на острові Іль-Лонг у Бретані.

Згідно з дослідженням, наприкінці листопада 2024 року безпілотники літали на малій висоті над RAF Lakenheath, RAF Fairford та щонайменше ще двома базами ВПС США в Англії. Дослідники припускають, що вони могли керуватися з танкера Seasons 1 у Північному морі або з вантажного судна Hav Dolphin.

У грудні 2025 року над французькою базою Іль-Лонг було зафіксовано п'ять безпілотників, тоді як поблизу узбережжя перебували три пов'язані з Росією судна тіньового флоту. У листопаді та грудні того ж року безпілотники також проникали в повітряний простір над авіабазами Кляйне-Брогель у Бельгії та Волкел у Нідерландах, де зберігається американська ядерна зброя.

У доповіді зазначається, що безпілотники неодноразово фіксували над авіабазами, аеропортами та об'єктами ядерної інфраструктури. При цьому жоден із них не був захоплений або збитий західними військовими.

Дослідники вважають, що основними цілями Росії були спостереження за ядерною інфраструктурою, збір розвідувальної інформації, картографування військової логістики та ланцюгів постачання, а також "економічне виснаження та психологічна війна".

"Пік значної активності безпілотників у Європі припав на минулий рік – понад 30 випадків було зафіксовано у вересні та знову у листопаді, причому найбільше – у Німеччині. Згодом кількість таких інцидентів, схоже, зменшилася після того, як європейські військово-морські сили почали затримувати судна тіньового флоту у 2026 році", – зазначається в повідомленні.