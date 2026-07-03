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Кількість загиблих у Роменській громаді після нічної атаки РФ зросла до чотирьох, ще троє людей поранені – ОВА

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Кількість загиблих у Роменській громаді після нічної атаки РФ зросла до чотирьох, ще троє людей поранені – ОВА
Фото: https://t.me/hryhorov_oleg

Кількість загиблих у Роменській громаді Сумської області внаслідок нічної атаки російського ударного безпілотника по багатоквартирному житловому будинку зросла до чотирьох, ще троє чоловіків дістали поранень, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"До чотирьох зросла кількість загиблих у Роменській громаді після нічної атаки рф", – написав Григоров у Телеграм.

За уточненою інформацією, російські війська атакували ударним безпілотником багатоквартирний житловий будинок. Унаслідок влучання виникла масштабна пожежа.

За словами очільника ОВА, загинули дві жінки, літній чоловік і маленька дитина – дівчинка, якій не було й двох років.

Крім того, троє чоловіків дістали поранень. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

 

#сумська_область #обстріли
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