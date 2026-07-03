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За добу внаслідок російських атак у 62 населених пунктах Запорізької області поранено 11 людей

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За добу внаслідок російських атак у 62 населених пунктах Запорізької області поранено 11 людей
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Унаслідок російських атак, яких за добу зазнали 62 населені пункти Запорізької області, поранення дістали 11 людей, серед яких четверо дітей, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 171 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", – зазначається в повідомленні м поширеному ранком п'ятниці у Телеграм.

Зокрема, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Також окупанти здійснили 25 авіаударів по Запоріжжю, Зарічному, Комишувасі, Новомиколаївці, Любицькому, Матвіївці, Таврійському, Одарівці, Розумівці, Новояковлівці, Оріхову, Микільському, Омельнику, Широкому, Ясній Поляні, Долинці, Копанях та Данилівці.

Крім того, 601 безпілотник різної модифікації, переважно FPV, атакував Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Новоолександрівку, Косівцеве, Андріанівку, Сонячне, Зеленопілля, Високогірне, Нижню Хортицю, Новослобідку, Наталівку, Лисогірку, Канівське, Розумівку, Придолинівку, Лукашеве, Канцерівку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Рибне, Новоселівку, Воздвижівку, Варварівку, Прилуки, Преображенку та Нове Запоріжжя.

"253 артилерійські удари прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Святопетрівці, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Прилуках та Рибному", – йдеться в повідомленні.

 

#запорізька #обстріли
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