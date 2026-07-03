3 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 липня в Україні відзначають День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил, День зенітних ракетних військ Повітряних Сил.

Ще сьогодні Всесвітній день без поліетиленових пакетів, День непокори, День суриката.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Якинта.

День 1589 Російська агресія - Day 1589 Russian aggression

День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України

Указ Президента України від 08.01.2025 № 17/2025

День армійської авіації Сухопутних військ встановлюється з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України

Від 3 липня 2011 року своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ, яке було встановлено наказом Міністерства оборони України від 10.02.2011 – День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил України – це підрозділи, які стоять на захисті українського неба. Їхнє головне завдання – виявляти та знищувати ворожі повітряні цілі, прикривати міста, стратегічні об’єкти й військові сили. Оснащені сучасними ракетними комплексами, вони здатні ефективно діяти за будь-яких умов, вдень і вночі.

Всесвітній день без поліетиленових пакетів



Подію започаткували для привернення уваги до глобальної проблеми засмічення планети пластиковими відходами, які майже не розкладаються. За статистикою щороку один українець використовує близько 500 пакетів, тоді як жителі ЄС лише 90.

День непокори

Громадянська непокора - мирний протест або свідома відмова громадян підкорятися несправедливим законам, згідно зі своєю совістю. Уперше цей термін був використаний письменником Генрі Торо в есе 1849 року. Там він навів приклади відмови платити податки, протестуючи проти несправедливих державних діячів. Основна мета Дня непокори полягає в тому, щоб привернути увагу громадськості до проблем і спонукати законодавчі органи діяти відповідним чином.

Всесвітній день суриката

Щороку 3 липня світ відзначає Всесвітній день суриката— неофіційне, але популярне свято, присвячене цим харизматичним мешканцям пустель. Цей день — чудова нагода дізнатися більше про цих тварин, які вражають своєю соціальною структурою, витривалістю та унікальною поведінкою.

Сурикати — родичі мангустів. Вони належать до родини мангустових й мають спільні риси з іншими видами, як-от мисливські навички й соціальну поведінку. Сурикати живуть у групах, які називають "моби" або "клани", що можуть налічувати до 50 особин. У групі кожен має свою роль — від вартового до няньки для дитинчат. Мають імунітет до отрути деяких скорпіонів, що дозволяє їм полювати на цих небезпечних істот.

Кожна група (колонія) сурикатів очолюється домінантною самкою. Вона зазвичай є єдиною, хто народжує малят у групі. Сурикати доглядають малюків разом. Хоча малюків народжує одна самка, вся група бере участь у їх вихованні: годує, навчає й захищає.

Поки більшість колонії шукає їжу, одна або кілька особин стоять на варті — вони пильно вдивляються в небо та навколишнє середовище, попереджаючи криком про хижаків.

Їхня мова має понад 30 звуків. Сурикати використовують складну вокалізацію — різні сигнали для різних небезпек: одні — для орлів, інші — для змій або наземних хижаків.

У сурикатів надзвичайно хороший зір. Темні плями навколо очей допомагають їм зменшити вплив яскравого сонця — як “природні окуляри”, що дає змогу помічати хижаків із великої відстані. Ще вони можуть закривати вуха від піску. Під час копання тунелів сурикати притискають вуха до голови, щоб туди не потрапляв пісок. Ніздрі теж можуть частково закриватися.

Їхні нори мають складну структуру. Система тунелів і камер може сягати понад 5 метрів у глибину й охоплювати кілька десятків виходів — справжнє підземне місто.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Василя Івановича Атрощенка (1906–1991), українського хіміка-технолога, педагога, громадського діяча;

100 років від дня народження Марії Власівни Гудими (1926–2013), української майстрині художньої вишивки;

90 років від дня народження Володимира Семеновича Калашника (1936–2022), українського мовознавця, поета;

85 років від дня народження Богодара Антоновича Которовича (1941–2009), українського скрипаля, диригента, педагога, засновника й керівника Державного камерного ансамблю "Київські солісти";

80 років від дня народження Геннадія Костянтиновича Коротаєва (1946), українського геофізика, океанолога.

Ще цього дня:

1885 - Українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая";

1863 - Закінчилася битва під Геттісбергом - найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США;

1886 - Карл Бенц із Мангайма здійснив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год;

1917 - Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1928 - У продажу з'явилися перші телевізори;

1962 - Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі (1 липня) за це рішення висловилися 91 %. Тимчасовий уряд Алжиру у вигнанні повернувся в країну;

1966 - Франція провела випробування ядерної зброї на атолі Муруроа у Французькій Полінезії;

1973 - У Гельсінкі розпочала роботу Нарада з безпеки і співробітництва в Європі. Через два роки в столиці Фінляндії буде підписано Заключний акт.

Церковне свято

День пам'яті святого мученика Якинта

Якинт народився в Кесарії Каппадокійській (нині територія Туреччини) у ІІІ столітті. Відомо, що він служив камергером при дворі римського імператора Траяна (98-117 рр.).

Під час правління імператора почалися жорстокі гоніння на християн. За його наказом усіх, хто відмовлявся поклонятися римським богам, піддавали жорстоким тортурам.

Якинт, відмовився брати участь у язичницьких ритуалах і приносити жертви ідолам. За це його заарештували і піддали тортурам. Незважаючи на всі страждання, Якинт залишався відданим своїй вірі і не відрікся від Христа. Він помер у в'язниці від виснаження і голоду.

Святий Якинт зарахований до лику мучеників і шанується православною церквою. В іконографії його зображують як молоду людину у військовому одязі або як камергера при дворі імператора.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Олександр, Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Родіон, Фома.

З прикмет цього дня:

Якщо павуки активно плетуть павутину — найближчими днями буде сухо.

Похмурий ранок із низькими хмарами — можливі затяжні дощі.

Якщо ввечері червоне небо — наступний день буде вітряним або з мінливою погодою.

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