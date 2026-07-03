Окупанти за добу втратили 1250 осіб та 389 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів, 57 артсистем, дві бронемашини, 2152 БПЛА, а також 389 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 407 150 (+1 250) осіб, танків – 12 073 (+4) од, бойових броньованих машин – 24 863 (+2) од, артилерійських систем – 45 225 (+57) од, РСЗВ – 1 912 (+2) од, засоби ППО – 1 463 (+4) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 809 (+18) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 387 342 (+2 152) од, крилаті ракети – 4 846 (+48) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 115 237 (+385) од, спеціальна техніка – 4 380 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1EDimaHpRw/