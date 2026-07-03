Саудівська Аравія майже відновила довоєнний експорт нафти через Ормузьку протоку

Саудівська Аравія майже відновила довоєнні обсяги експорту сирої нафти після відновлення проходження танкерів через Ормузьку протоку на тлі тимчасової мирної угоди між США та Іраном, повідомляє Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден.

За даними агентства, протягом шести днів до середи країна експортувала 6,3 млн барелів нафти на добу, що відповідає середньому показнику за 2025 рік і становить майже 90% від рівня лютого, коли Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки нарощували поставки до початку війни з Іраном.

У четвер чотири саудівські нафтові супертанкери сукупною місткістю близько 8 млн барелів були зафіксовані в Оманській затоці після виходу від головних експортних терміналів країни в Перській затоці. Усі судна належать танкерному оператору Bahri та перевозять нафту, завантажену в Рас-Танурі, одному з найбільших нафтових експортних терміналів світу.

"Показник у 6,3 млн барелів на добу є сукупним обсягом відвантажень як із Янбу, так і з експортних об'єктів Саудівської Аравії в Перській затоці. Якщо такий рівень збережеться, це означатиме суттєве зростання порівняно з червнем, коли експорт становив близько 4,5 млн барелів на добу, згідно з даними відстеження танкерів", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-02/saudi-oil-exports-approach-pre-war-levels-as-hormuz-flows-rise