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Сибіга і Сікорський зустрінуться в п'ятницю на тлі напруженості в українсько-польських відносинах – ЗМІ

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський проведуть зустріч у п'ятницю на тлі напруженості в українсько-польських відносинах, повідомляє Polsat News.

За даними телеканалу, під час зустрічі сторони обговорять, зокрема, польсько-українські відносини та ситуацію на фронті.

"Зустріч обох політиків відбудеться на тлі триваючої напруженості між Варшавою та Києвом, яку започаткувало рішення Володимира Зеленського присвоїти Самостійному центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесне найменування "Героїв УПА"", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-07-02/spotkanie-ministrow-polski-i-ukrainy-ustalenia-polsat-news/

#польща #зустріч #мзс
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