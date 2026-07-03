На Сумщині обговорили заходи для забезпечення безперебійної роботи АЗС в умовах постійних атак РФ

Сумській області обговорили заходи для забезпечення безперебійної роботи автозаправних станцій в умовах постійних російських ударів по паливній інфраструктурі, повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"В умовах прифронтового регіону, коли ворог цілеспрямовано б'є по паливній інфраструктурі, стабільна робота АЗС – це питання безпеки, життєзабезпечення громад і безперервної роботи екстрених служб", – йдеться в повідомленні.

Під час наради учасники обговорили роботу АЗС в умовах підвищених ризиків, координацію між громадами, службами та операторами ринку, а також альтернативні варіанти забезпечення населення пальним у разі пошкодження інфраструктури.

За результатами зустрічі визначено рекомендації для відповідальних служб і бізнесу, які передбачають облаштування укриттів для персоналу й відвідувачів, інженерний захист об'єктів, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, своєчасне інформування про загрози, навчання персоналу діям під час небезпеки та підтримання необхідних запасів пального.

Також опрацьовується спрощення процедур для тимчасової роботи мобільних і модульних АЗС на період відновлення пошкоджених станцій.

"За результатами наради напрацювали механізм, щоб область мала стабільний доступ до пального навіть в умовах постійних ворожих атак", – зазначив Григоров.

У заході взяли участь голови громад, керівники районних військових адміністрацій, керівництво ДСНС і ГУНП, а також представники відповідних контролюючих служб.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2766