Сили оборони відбили з початку доби 224 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 224 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 четверга.

"Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 75 ракет, здійснив 62 авіаційні удари, скинув 187 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6368 дронів-камікадзе та здійснив 2145 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40676