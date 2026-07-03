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Події

Сили оборони відбили з початку доби 224 ворожі атаки – Генштаб

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З початку доби відбулося 224 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 четверга.

"Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 75 ракет, здійснив 62 авіаційні удари, скинув 187 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6368 дронів-камікадзе та здійснив 2145 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40676

#ворог #генштаб #війна #країна #атаки
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