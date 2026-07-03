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Російські БпЛА атакували Сумщину: дві цивільні жінки загинули, чоловік поранений

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Дві цивільні жінки загинули, ще один чоловік дістав поранення внаслідок атаки російських безпілотників на Роменську громаду Сумської області в ніч на п'ятницю, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За інформацією очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, зафіксовано влучання у житловий будинок у приватному секторі. На момент удару в оселі перебували люди.

"На превеликий жаль, загинули двоє цивільних жінок. Чоловіку з пораненнями медики надають необхідну допомогу", – повідомив Григоров у своєму Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2767

#сумська #поранений #жертви #атака
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