У Кривому Розі внаслідок ракетного удару постраждали семеро людей, триває ліквідація наслідків

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару по сектору міської забудови постраждали семеро людей, троє з них перебувають у лікарні, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, удар припав між багатоквартирними будинками. Пожежі вже ліквідовано, однак аварійно-рятувальна операція триває через значні пошкодження житлової забудови.

"Ракетний удар по сектору щільної міської забудови між багатоквартирними будинками. Пожежі вже загашені, але продовжуємо аварійно-рятувальну операцію – дуже багато пошкоджень: вікна, балкони, перекрили газ та воду", – зазначив Вілкул.

Він повідомив, що штаб для надання допомоги мешканцям буде розгорнуто у школі навпроти місця удару. Там видаватимуть необхідні на перший час будівельні матеріали, а також прийматимуть заяви на отримання матеріальної допомоги від міста.

Згодом Вілкул уточнив інформацію щодо постраждалих.

"На зараз 7 постраждалих, 3 з них в лікарні, середні, не важкі, слава Богу. Штаб працює, люди отримують допомогу", – повідомив він.

Джерела: https://t.me/vilkul/16975

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