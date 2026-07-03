Головний військово-морський парад РФ у 2026 році, ймовірно, знову скасовано через безпекові ризики – Міноборони Британії

Росія, найімовірніше, вдруге поспіль скасує проведення головного військово-морського параду до Дня Військово-морського флоту через постійні проблеми з безпекою, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначили у британському оборонному відомстві, День Військово-морського флоту Росії є національним святом, яке відзначається в останні вихідні липня. З 2017 по 2024 рік його центральною подією був головний військово-морський парад у Балтійському морі поблизу Санкт-Петербурга, під час якого Володимир Путін здійснював огляд бойових кораблів за участю суден інших флотів Росії. Традиційно в заході також брали участь кораблі та представники інших держав.

У Міноборони Великої Британії нагадали, що у 2024 році головний військово-морський парад був скорочений, а у 2025 році його повністю скасували, "майже напевно через проблеми із захистом сил".

"Цього року головний військово-морський парад Росії, найімовірніше, знову скасовано через постійні проблеми безпеки…За відсутності головного військово-морського параду, ймовірно, Росія проведе морські навчання, подібні до навчань 2025 року "Липневий шторм, – йдеться у повідомленні, поширеному в соціальній мережі Х.

Джерело: https://x.com/defencehq/status/2072610580775465231?s=46