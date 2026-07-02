Двоє чоловіків дістали поранення внаслідок атак на фермерське господарство у Веснянській громаді та Миколаїв – Кім

Унаслідок атак російських ударних безпілотників на фермерське господарство у Веснянській громаді та Миколаїв поранення дістали двоє чоловіків, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Внаслідок атаки "шахедів" по фермерському господарству у Веснянській громаді поранення отримав 59-річний чоловік. Він самостійно звернувся до медичного закладу", – написав Кім.

За його словами, до медичного закладу також доставили 58-річного чоловіка, який постраждав унаслідок атаки "шахедів" на Миколаїв.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/22154