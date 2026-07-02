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КМВА: Кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки зросла до 27 осіб

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У лікарні помер ще один постраждалий, який дістав важкі поранення під час російського обстрілу, внаслідок чого кількість загиблих зросла до 27 осіб, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За словами Ткаченка, померлий перебував у лікарні після того, як дістав важкі поранення внаслідок російської атаки.

"У лікарні помер ще один постраждалий, який отримав важкі поранення під час сьогоднішнього обстрілу. Станом на зараз внаслідок російської атаки загинули 27 людей", – інформує начальник КМВА ввечері четверга у Телеграм.

Раніше зазначалося, що в результаті нічної ворожої атаки на Київ постраждало щонайменше 100 осіб.

 

Джерело: t.me/tkachenkotymur/2544

#україна #столиця #кількість #атака #жертви
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