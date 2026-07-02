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Швеція запровадила українське написання географічних назв у шведськомовних комунікаціях – МЗС

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Урядові установи та дипломатична служба Швеції відтепер використовуватимуть українські варіанти написання географічних назв у шведськомовних комунікаціях, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається, відтепер замість Kiev використовуватимуть Kyjiv/Kyiv, замість Odessa – Odesa, а замість Donbass – Donbas.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав відповідне рішення та подякував Швеції за цей крок: "Цілком логічно, що українські міста мають носити свої українські назви, а не похідні від російської мови варіанти, нав'язані століттями імперського панування".

У Міністерстві закордонних справ України також висловили вдячність уряду Швеції та Посольству Швеції в Україні за ухвалене рішення.

"Назви – це не просто слова. Вони несуть у собі історію, ідентичність і право народу на самовизначення", – заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергард.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/9481

#написання #географічні #швеція #назви
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