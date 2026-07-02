Шахрайську мережу криптообмінників викрито у семи регіонах України, під час обшуків вилучено готівку на понад 20 млн грн – генпрокурор

Правоохоронці викрили шахрайську мережу криптообмінників, яка діяла у семи регіонах України, а під час обшуків вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, під виглядом сервісу з обміну валют і криптоактивів учасники схеми заволодівали коштами громадян. Для цього вони використовували сайт, Телеграм-комунікацію, систему заявок, коди підтвердження та мережу пунктів обміну, створюючи враження роботи легального фінансового сервісу.

Як повідомив Кравченко, після оформлення заявки з клієнтом зв'язувався менеджер, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Після передачі готівки клієнти не отримували ні криптоактивів, ні повернення коштів, натомість їм надавали формальні пояснення та затягували процес на невизначений термін.

За словами генпрокурора, під час документування злочину учасники мережі за аналогічною схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі, що, за його оцінкою, свідчить про функціонування відпрацьованого механізму.

"Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження", – зазначив Кравченко.

Він також повідомив, що учасникам схеми готують повідомлення про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а слідство триває з метою встановлення всіх причетних до функціонування платформи – від організаторів до осіб, які приймали кошти від потерпілих.

Своєю чергою Національна поліція України повідомила, що слідчі та кіберполіцейські в межах розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства проводять понад 40 невідкладних обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях пунктів обміну валют.

"мережа обмінів валют здійснювала підприємницьку діяльність без відповідних ліцензій. Крім того, під виглядом надання послуг з обміну валют та купівлі криптоактивів її учасники привласнювали кошти громадян. Після отримання грошей потерпілі не отримували обіцяних криптоактивів, а зв'язок із фігурантами припинявся", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм-каналі пресслужбою Національної поліції.

У поліції також повідомили, що під час слідчих дій вилучають документи, автомобілі та грошові кошти з метою подальшого відшкодування збитків потерпілим. Одного з учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому мають повідомити про підозру та вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.