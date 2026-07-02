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Україна запустила експериментальний проєкт зі створення Єдиного реєстру домашніх тварин

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Україна запустила експериментальний проєкт зі створення Єдиного реєстру домашніх тварин

Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту зі створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин vet.pet.gov.ua, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у четвер.

"Експериментальний проєкт стане основою для створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин – сучасної цифрової системи, яка спростить доступ власників до ветеринарних документів, допоможе швидше повертати загублених тварин та посилить контроль за профілактикою небезпечних захворювань", – зазначили у міністерстві.

Як повідомили у відомстві, на першому етапі проєкт охопить собак, котів і домашніх тхорів (фреток). Реєстрація буде добровільною та безкоштовною для власників як у державних, так і у приватних ветеринарних закладах, які долучаться до проєкту.

Ветеринарні послуги, зокрема чипування та вакцинація, оплачуватимуться за чинними тарифами.

У Мінекономіки наголосили, що чипування не є обов'язковою умовою реєстрації, однак рекомендується, оскільки значно полегшує пошук і повернення загубленої тварини. Якщо тварина вже має мікрочип, повторно встановлювати його не потрібно.

Вносити інформацію до реєстру зможуть ветеринарні лікарі державних і приватних клінік, які працюватимуть із системою. Дистанційна реєстрація не передбачена, оскільки під час процедури необхідно ідентифікувати тварину та перевірити дані її власника.

За інформацією міністерства, після реєстрації у системі зберігатимуться відомості про вакцинацію, ветеринарні документи та інша інформація, що дозволить відновити їх у разі втрати паперових документів.

Окремим напрямом стане вдосконалення обліку безпритульних тварин. Реєстр дозволить вести їх централізований облік, формувати актуальні дані про їх кількість та ефективніше планувати програми відповідального поводження з тваринами. Реєстрацію безпритульних тварин здійснюватимуть комунальні служби або інші юридичні особи, уповноважені органами місцевого самоврядування та які мають ліцензію на провадження ветеринарної практики.

У Мінекономіки повідомили, що реєстр уже розроблено та передано на баланс міністерства. Під час першого етапу пілотування до системи внесено понад 6 тис. домашніх тварин.

Найближчим часом розпочнеться наступний етап тестування за участю державних ветеринарних клінік, після чого до проєкту поступово долучатимуться приватні ветеринарні заклади.

У перспективі на базі реєстру планується впровадити цифровий ветеринарний паспорт та інтегрувати його із застосунком "Дія".

Як повідомлялося, за даними Euromonitor International 2025, в Україні проживає 17,7 млн хатніх тварин, понад 66% з них – коти. 

 

#тварини #реєстр
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