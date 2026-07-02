Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві триває розбір завалів після ворожої атаки, вже відомо про 25 загиблих – КМВА

1 хв читати
Додати як джерело
У Києві триває розбір завалів після ворожої атаки, вже відомо про 25 загиблих – КМВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Дарницькому районі Києва на одній із локацій після ворожої атаки тривають розбір завалів і пошук людей, при цьому кількість загиблих зросла до 25 осіб, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, лише на цій локації виявлено п'ятьох загиблих, ще восьмеро людей не виходять на зв'язок.

"Станом на 21:00 внаслідок ворожої атаки вже 25 осіб загинули. Рятувальники працюватимуть без перерв до повного розчищення завалів. Але, на жаль, можуть бути ще виявлені жертви", – повідомив Ткаченко у своєму Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про 23 загиблих та 100 травмованих осіб.

 

#київ #завали #атаки_рф #розбір
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Шахрайську мережу криптообмінників викрито у семи регіонах України, під час обшуків вилучено готівку на понад 20 млн грн – генпрокурор

Шахрайську мережу криптообмінників викрито у семи регіонах України, під час обшуків вилучено готівку на понад 20 млн грн – генпрокурор

Правоохоронці викрили шахрайську мережу криптообмінників, яка діяла у семи регіонах України, а під час обшуків вилучили готівку в різних валютах на з…

Читати
Міністр Федоров звернувся з листами до 40 країн: просить передати Україні ракети Patriot уже цього місяця і зробити внески у PURL та JUMPSTART

Міністр Федоров звернувся з листами до 40 країн: просить передати Україні ракети Patriot уже цього місяця і зробити внески у PURL та JUMPSTART

Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до країн-партнерів із закликом збільшити військову допомогу Україні. "Міністр оборони України вж…

Читати