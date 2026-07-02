У Києві триває розбір завалів після ворожої атаки, вже відомо про 25 загиблих – КМВА

У Дарницькому районі Києва на одній із локацій після ворожої атаки тривають розбір завалів і пошук людей, при цьому кількість загиблих зросла до 25 осіб, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, лише на цій локації виявлено п'ятьох загиблих, ще восьмеро людей не виходять на зв'язок.

"Станом на 21:00 внаслідок ворожої атаки вже 25 осіб загинули. Рятувальники працюватимуть без перерв до повного розчищення завалів. Але, на жаль, можуть бути ще виявлені жертви", – повідомив Ткаченко у своєму Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про 23 загиблих та 100 травмованих осіб.