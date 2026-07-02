США пропонують Ірану відмовитися від контролю над Ормузькою протокою в обмін на розморожування його коштів – медіа

США запропонували Ірану відмовитися від стягнення коштів із суден у Ормузькій протоці в обмін на розморожування його активів, повідомляє у четвер The Wall Street Journal (WSJ).

"Американські дипломати запропонували Тегерану угоду: відмовитися від претензій на контроль над протокою та від стягнення мит в обмін на мільярди доларів розморожених коштів", – пише видання з посиланням на джерела.

За інформацією газети, спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер цього тижня в Досі обговорювали з катарськими посередниками шляхи виходу з глухого кута та реалізацію досягнутої минулого місяця попередньої угоди про відкриття протоки.

Водночас, за словами джерел WSJ, і американська, й іранська делегації обговорювали в Катарі нещодавні бойові дії в Лівані, "які додали нових ускладнень процесу".

Згідно з інформацією видання, Іран хоче стягувати плату з кожного судна, що перетинає протоку, в обмін на надання послуг, таких як гарантування безпеки, і розраховує отримати основну частину з можливих $40 млрд. "Таку претензію відхилили США та сусідні країни Перської затоки", – пише WSJ.

Газета зазначає з посиланням на неназваних офіційних осіб, що "замість цього учасники переговорів розглядають альтернативну пропозицію Оману, який має права на південну частину протоки; за цим планом морські послуги оплачувалися б через фонд, що фінансується добровільними внесками".

Іран заблокував Ормузьку протоку після початку бойових дій з боку США та Ізраїлю 28 лютого.

18 червня Іран і США дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому, зокрема, йшлося про відкриття Ормузької протоки та безперешкодний рух суден.

Наприкінці червня 2026 року США та Іран обмінялися серією військових ударів після того, як іранський безпілотник атакував торговельне судно під панамським прапором в Ормузькій протоці.

Тегеран наполягає на тому, що будь-яке судно, яке не пройде за маршрутом, затвердженим Іраном, отримає "негайну й потужну" відповідь.