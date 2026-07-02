Україні не потрібне наше співчуття, їй потрібна непохитна підтримка – посол ЄС

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова прокоментувала російський удар по українським містам, назвавши атаку по Києву одним з найжорстокіших нападів за весь час повномасштабної війни, і закликала до підтримки України.

"Україна не потребує нашого співчуття. Їй потрібно, щоб ми залишалися непохитними у нашій підтримці. Кожна додаткова система протиповітряної оборони означає більше врятованих життів", – наголосила посол.

Вона додала, що в готелі, який був пошкоджений внаслідок російського удару, проживають багато європейських дипломатів.

"На щастя, всі вони вижили. Але їхні речі були пошкоджені під час пожежі, що спалахнула, та промокли від води, яку пожежники поливали протягом багатьох годин. Ось таким є сьогодні життя в Києві. Ви лягаєте спати, не знаючи, чи розбудять вас о 2-й ночі сирени повітряної тривоги. Чи доведеться вам бігти до бомбосховища. Чи залишиться вранці дім, до якого можна повернутися", – наголосила вона.