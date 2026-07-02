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Події

На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату під час перевірки документів працівником ТЦК, постраждали троє людей – поліція

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На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату під час перевірки документів працівником ТЦК, постраждали троє людей – поліція

У Кам'янському на Дніпропетровщині внаслідок вибуху гранати постраждали троє людей, на місці працюють поліцейські, повідомляє пресслужба поліції області.

"Подія сталася 2 липня під час проведення заходів з оповіщення. Під час перевірки військово-облікових документів 50-річний чоловік, який порушив правила військового обліку, привів у дію гранату та кинув її", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав поліцейський, військовослужбовець РТЦК та СП, а також чоловік, який кинув гранату.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

#постраждалі #дніпропетровська #вибух
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