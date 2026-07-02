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Україна та Фінляндія найближчим часом укладуть нові домовленості – Зеленський

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Україна та Фінляндія найближчим часом укладуть нові домовленості – Зеленський

Україна та Фінляндія планують розширення співпраці вже найближчим часом, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Обговорили нашу двосторонню оборонну співпрацю. Готуємося укласти важливі домовленості вже найближчим часом", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що найбільшим пріоритетом України зараз є забезпечення достатньої кількості відповідних ракет для Patriot, без яких неможливо захищатися від балістичних ракет.

 

#президенти #фінляндія
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