Україна та Фінляндія найближчим часом укладуть нові домовленості – Зеленський

Україна та Фінляндія планують розширення співпраці вже найближчим часом, повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Обговорили нашу двосторонню оборонну співпрацю. Готуємося укласти важливі домовленості вже найближчим часом", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що найбільшим пріоритетом України зараз є забезпечення достатньої кількості відповідних ракет для Patriot, без яких неможливо захищатися від балістичних ракет.