Іноземні дипломати відвідали місце влучання російської ракети по житловому будинку в Києві

Понад 70 керівників іноземних дипломатичних місій та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, відвідали місце масштабного руйнування цивільної інфраструктури у Києві внаслідок комбінованої масованої атаки РФ, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Брифінг для дипломатичного корпусу провів голова ДСНС Андрій Даник за участі першого заступника керівника Офісу президента Сергія Кислиці та заступника міністра закордонних справ України Євгена Перебийноса. Іноземні дипломати ознайомились із ходом пошуково-рятувальних робіт на місці влучення російської ракети, внаслідок чого зазнав руйнації багатоквартирний житловий будинок", – йдеться у повідомленні.

Представників іноземного дипкорпусу було вчергове закликано посилити тиск на державу-агресора з метою примусити її завершити війну і сісти за стіл переговорів, а також істотно збільшити підтримку України, зокрема шляхом надання їй достатньої кількості систем ППО та ракет до них для захисту життів українців.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Ден Бішоф прокоментував візит, наголосивши, що по всій Україні триває ліквідація наслідків атак.

"Сьогодні вночі внаслідок чергової російської атаки були пошкоджені та зруйновані житлові будинки в Києві та інших містах України. Сьогодні я разом із представниками дипломатичного корпусу на власні очі побачив наслідки цієї атаки для мирних жителів. По всій Україні громади допомагають постраждалим, оплакують загиблих і знаходять у собі сили зустрічати новий день. Мої думки – з усіма, кого торкнулася ця трагедія, особливо з нашими надзвичайно відданими українськими співробітниками посольства. Усі вони вже багато років живуть в умовах війни, але день за днем продовжують зміцнювати зв'язки між нашими країнами", – наголосив Бішоф, передає пресслужба посольства США в Україні.