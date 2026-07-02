Кабмін передав Держмолодьжитло в управління Мінекономіки

Кабінет міністрів України передав Державну спеціалізовану фінансову установу "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (Держмолодьжитло, Фонд) зі сфери управління Міністерства розвитку громад та територій до сфери управління Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, повідомило Мінекономіки в четвер.

"Передача Фонду до сфери управління Мінекономіки дозволить узгоджено планувати роботу різних механізмів житлової підтримки. Для тих, хто вже взяв участь у програмах Держмолодьжитло, всі умови договорів зберігаються", – сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук.

Уряд відтермінував до 1 вересня 2026 року передачу Мінекономіки бюджетних призначень за програмами Фонду. Перехідний період потрібен для проведення процедур із міжнародними партнерами, пов'язаних зі зміною органу управління, при цьому відповідальним виконавцем програм залишається Держмолодьжитло.

Для стабільного фінансування програм Фонду Мінекономіки співпрацює зі Світовим банком, Банком розвитку Ради Європи, Міжнародною організацією з міграції та Кредитною установою для відбудови KfW.

Рішення стосується лише зміни органу управління: Держмолодьжитло та ПрАТ "Укрфінжитло" продовжать працювати як окремі юридичні особи й реалізовувати свої програми на чинних умовах.

Як повідомлялося, у травні Держмолодьжитло виступило проти передачі в управління Мінекономіки та створення єдиного оператора за участю ПрАТ "Укрфінжитло" без комплексної оцінки наслідків, попереджаючи про ризики для міжнародного фінансування, виконання чинних договорів і доступу вразливих категорій населення до житлових програм.