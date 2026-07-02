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Сортувальний центр "Нової пошти" в Запоріжжі зазнав дронового удару

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Російські війська вдень 2 липня завдали удару реактивним дроном по сортувальному центру лідера експрес-доставки в Україні "Нова пошта" в Запоріжжі, повідомив СЕО компанії Євген Тафійчук.

Згідно з його повідомленням у Facebook в четвер, співробітники компанії перебували в укриттях та не постраждали.

СЕО "Нової пошти" наголосив, що компанія продовжує здійснювати роботу та розвивати сервіси.

"Ми продовжуємо задавати нові стандарти логістики в Україні - запустили нічну доставку та нічний забір посилок із поштоматів, а також продовжуємо розвивати наш фулфілмент", - зауважив у повідомленні Тафійчук.

У свою чергу очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм також повідомляв, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено термінал логістичної компанії.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

#запоріжжя #атака_рф #нова_пошта
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