Сортувальний центр "Нової пошти" в Запоріжжі зазнав дронового удару

Російські війська вдень 2 липня завдали удару реактивним дроном по сортувальному центру лідера експрес-доставки в Україні "Нова пошта" в Запоріжжі, повідомив СЕО компанії Євген Тафійчук.

Згідно з його повідомленням у Facebook в четвер, співробітники компанії перебували в укриттях та не постраждали.

СЕО "Нової пошти" наголосив, що компанія продовжує здійснювати роботу та розвивати сервіси.

"Ми продовжуємо задавати нові стандарти логістики в Україні - запустили нічну доставку та нічний забір посилок із поштоматів, а також продовжуємо розвивати наш фулфілмент", - зауважив у повідомленні Тафійчук.

У свою чергу очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм також повідомляв, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено термінал логістичної компанії.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.