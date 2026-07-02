Зеленський: Одним із ключових результатів саміту НАТО має стати ППО

Одним з ключових результатів саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі, має бути ППО, якщо Альянс ще щось значить для союзників, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз, днями, буде саміт НАТО, інші формати, саме це має стати одним із ключових результатів – ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників. Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, в тому числі і цієї – від російської балістики. Вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво "петріотів"", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Він подякував усім країнам, які допомагають через програму PURL купувати ракети до Patriot, однак для надійного захисту життя потрібне своє виробництво.

"Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом із партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів", – наголосив Зеленський.