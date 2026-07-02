Одна дитина загинула, ще дві поранені через російські удари вдень по Дніпропетровщині – ОВА

Двоє людей загинули, ще дев’ятеро дістали поранень вдень через атаки окупантів по населеним пунктах області, серед загиблих і постраждалих є діти, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська й Покровська громади... Загинув 66-річний чоловік. 75-річного чоловіка госпіталізовано у важкому стані. У лікарні й 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У Синельниківському районі… Загинула 7-річна дівчинка. Ще одна дівчинка 11 років і 14-річний хлопець в лікарні у стані середньої тяжкості. Ушпиталені й троє дорослих, двоє з яких "важкі", – написав він у Телеграмі.

За його словами, у Нікопольському районі пошкоджені приватний будинок та автомобілі. У Синельниківському районі понівечені багатоквартирні та приватні будинки, автівки й інфраструктура. У Дніпровському районі понівечені гімназія і багатоквартирні будинки.