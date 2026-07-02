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У Сумській громаді вже 11 постраждалих через удар КАБ, серед них – троє дітей

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У Сумській громаді вже 11 постраждалих через удар КАБ, серед них – троє дітей

11 людей, серед них – три дитини, звернулись по допомогу до медиків внаслідок удару російської авіабомби, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"11 цивільних уже звернулися по допомогу до медиків після удару КАБ по Сумській громаді. Серед них – троє дітей. Вони живуть поруч і були неподалік місця удару… У підлітків – гостра реакція на стрес. Також зі скаргами на самопочуття зверталися дорослі. У лікарні обстежують 56-річну жінку", – написав він у Телеграм.

Згідно з повідомленням Григорова, усі інші отримали допомогу на місці або були відпущені додому після огляду медиків.

За його словами, школа, в яку влучила російська авіабомба, розташована серед житлових будинків у приватному секторі. Поруч – дитячий майданчик, стадіон, магазини і домівки людей.

Раніше повідомлялось про влучання авіабомби у школи м. Суми.

 

#наслідки #обстріл #сумська_область
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