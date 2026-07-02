УЧХ допомагав постраждалим після ворожого удару по Запоріжжю

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав першу допомогу постраждалим внаслідок чергової російської атаки на Запоріжжя.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з рятувальними службами працював сьогодні у Запоріжжі. Волонтери надавали першу допомогу постраждалим", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Вони також евакуювали поранених до автомобілів екстреної медичної допомоги та надавали психологічну підтримку людям із гострою реакцією на стрес.

Як повідомлялося, російські окупанти вдень завдали удару безпілотниками по Запоріжжю. Відомо про трьох постраждалих. Ворожий удар залишив руйнування: пошкоджено приміщення й техніку підприємства, а також склади магазину.