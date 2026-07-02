Україна запровадила Fast Track для експорту озброєння в межах Drone Deal – Умєров

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запровадження механізму Fast Track для експорту українського озброєння в межах ініціативи Drone Deal, що дозволить скоротити термін розгляду експортних заявок із 90 до 30 днів, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

"Презентували представникам українського ОПК, як працюватиме Drone Deal з новою постановою щодо Fast Track експорту української зброї", – зазначив Умєров.

За його словами, наразі вже підписано шість угод у межах Drone Deal, ще понад 20 країн працюють над приєднанням до цієї моделі співпраці.

Як зазначив Умєров, кожна угода укладається на 10 років і передбачає експорт виробництва та технологій, а також розвиток оборонної кооперації.

За словами секретаря РНБО, Drone Deal поєднує чотири ключові напрями: експертну безпекову допомогу, експорт перевірених у бойових умовах рішень, локалізацію виробництва на території партнерів у форматах Build with Ukraine та Build in Ukraine, а також реалізацію спеціальних проєктів, зокрема у сферах кіберспівпраці, захисту критичної інфраструктури та супутникових технологій.

Умєров наголосив, що завдяки ухваленій постанові термін розгляду експортних заявок для товарів, які не входять до переліку критичної продукції, скорочується з 90 до 30 днів.

"Оборонні технології мають не лише працювати на посилення Сил оборони України, а й ставати основою нової архітектури безпеки разом із нашими міжнародними партнерами", – резюмував він.