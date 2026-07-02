Уряд спрощує отримання житла для медиків у прифронтових регіонах – Свириденко

Кабінет міністрів України спрощує умови отримання службового житла для медичних працівників прифронтових областей та сільської місцевості, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Для медиків комунальних лікарень Херсонщини, які переїхали з тимчасово окупованих територій, держава купуватиме житло. Крім того, скасовано вимоги щодо стажу роботи. Отримати службову квартиру чи будинок можна буде незалежно від того, скільки часу людина працює в закладі. Також уряд розширив програму службового житла на міста Миколаївської області, зокрема й на обласний центр, де кадровий дефіцит залишається гострим", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Норми щодо площі житла узгоджено з програмою "єОселя". Минулого року ми вже розширили можливості цієї програми для медиків, які працюють у сільській місцевості.

"І надалі створюватимемо належні умови для роботи медичних працівників, особливо в прифронтових громадах. Адже це означає стабільний доступ до медичної допомоги для тисяч людей, які живуть і працюють поруч із лінією фронту", – резюмувала прем’єр.