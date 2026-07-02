Через нічний обстріл Києва пошкоджено друкарню "Мегаполіграф" з підручниками до нового навчального року

Внаслідок масованої російської атаки на Києв у ніч проти четверга зупинила роботу друкарня "Мегаполіграф", повідомив голова наглядової ради корпорації RNK‑Ranok Віктор Круглов.

"Внаслідок сьогоднішньої атаки на Київ постраждала партнерська друкарня "Мегаполіграф". Це один з підрядників видавництва "Ранок", де прямо зараз виготовляються підручники до нового навчального року", – написав він на сторінці у Facebook.

Круглов додав, що пошкоджене обладнання, папір, полуфабрикати, щойно надруковані підручники з Історії України і Технології.

"Зараз підприємство зупинило роботу", – повідомив він.

За його словами, працівники нічної зміни не постраждали, ударну хвилю зупинили перегородки.