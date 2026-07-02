Стубб і Зеленський обговорили підготовку до саміту НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої лідери обговорили підготовку до саміту НАТО в Анкарі.

"Фінляндія засуджує атаки Росії на цивільні цілі в Україні минулої ночі. Україна має хорошу позицію на передовій, але потребує підтримки для посилення своєї протиповітряної оборони", – написав Стубб у соцмережі Х у четвер.

Він наголосив, що Фінляндія підтримує зусилля України щодо припинення вогню та справедливого миру.

"Ми обговорили саміт НАТО наступного тижня та підготовку до нього. Ми продовжимо переговори з нашими союзниками в Анкарі", – повідомив Стубб.