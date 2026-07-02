Кількість постраждалих в Києві зросла до 100 осіб – поліція

Внаслідок російського удару по Києву відомо про 100 постраждалих, повідомляє пресслужба поліції столиці.

"Станом на 17:30 годину кількість загиблих у Києві зросла до 21. Лише у Дарницькому районі внаслідок атаки загинуло 11 громадян. Рятувальники деблокували тіла двох жінок зі зруйнованого внаслідок обстрілу будинку, аварійно-рятувальні роботи тривають. Крім того, наразі встановлено 100 постраждалих, серед яких троє малолітніх та неповнолітня дитина", – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.

Крім того, слідчі отримали близько 1700 звернень від громадян щодо пошкодження майна.

Всі профільні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів. Загалом більше пів тисячі поліцейських задіяні до ліквідації та документування наслідків нічної атаки по місту.

Раніше було відомо про 21 загиблого та 85 постраждалих.