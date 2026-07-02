В Києві внаслідок російського удару стався витік нафтопродуктів в озеро на Оболоні

В Києві внаслідок російського обстрілу і подальшого займання на одному зі столичних підприємств стався витік нафтопродуктів, які через зливову систему відведення потрапили в акваторію озера Кирилівського, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники та хіміки ДСНС встановили спеціальні бонові загородження, які надійно перекрили всі витоки. Паливну пляму ізолювали, в інші озера каскаду забруднення вона не потрапить", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомляє пресслужба КМДА, під час обстеження річки Сирець у місці її впадіння в озеро Кирилівське виявили нафтопродукти, що поширилися поверхнею води. Фахівці відібрали проби води в річці Сирець, озері Кирилівському, а також у місці виходу води до річки Дніпро. Після отримання результатів лабораторних досліджень визначать подальший комплекс заходів із ліквідації наслідків забруднення та відновлення екологічного стану водойм.

Для належної фіксації факту забруднення КП "Плесо" звернулося до Державної екологічної інспекції Столичного округу.

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА нагадують, що купання в озерах Кирилівському та Йорданському заборонене. До нормалізації хімічного стану води мешканців також закликають утриматися від наближення до цих водойм і будь-якого контакту з водою.

"Наразі за допомогою спецтехніки та човнів тривають активні роботи зі збору речовини з поверхні води. Фахівці Укргідрометцентру вже відібрали всі необхідні проби для проведення лабораторного аналізу. Фахівці ДСНС продовжують ліквідацію наслідків обстрілу", – наголосили в ДСНС.