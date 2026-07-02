Представники США мають приїхати до України, щоб зрозуміти ситуацію, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона очікує на візит представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які раніше заявляли про намір приїхати до України, щоб ознайомитися із ситуацією на місці.

"Вчора відбулася розмова між, як мені здається, Умєровим (секретар РНБО Рустем Умєров – ІФ-У) і Кушнером, і позавчора також. Вони ще кілька тижнів або місяців тому сказали, що приїдуть до України. Їм треба приїхати, щоб подивитися, зрозуміти, пояснити президенту (Дональду Трампу – ІФ-У)", – сказав Зеленський журналістам на місці російського удару у Дарницькому районі Києва.

За його словами, після цього американська сторона могла б донести Росії необхідність якнайшвидше розпочати переговори щодо припинення війни.

Зеленський наголосив, що Україна вже тривалий час очікує на такий візит. Водночас він зазначив, що увага США частково зосереджена на подіях на Близькому Сході.

"Ми вдячні за їхню позицію, що вони хочуть допомогти. Але нам потрібно більше, ніж просто слова", – підсумував глава держави.

1 червня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна найближчим часом очікує на візит американської делегації до Києва.

Володимир Зеленський на початку травня заявляв, що візит представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва очікується на рубежі весни-літа. В середині місяця заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що запрошення Віткоффа та Кушнера до столиці України залишається в силі.