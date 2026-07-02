Через нічну атаку пошкоджень зазнали 23 заклади освіти у Києві – КМДА

Унаслідок чергової масованої атаки Росії на Київ у ніч проти 2 липня пошкоджень зазнали 23 заклади освіти в Дарницькому, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах столиці, повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, нині у всіх закладах триває обстеження, фахівці визначають обсяги пошкоджень і першочергових відновлювальних робіт.

"Найбільше постраждали заклади Дарницького району. Були пошкоджені 11 установ, серед яких – по п’ять дитячих садків і закладів загальної середньої освіти та один заклад позашкільної освіти. У більшості вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило двері. Найбільших руйнувань зазнав заклад дошкільної освіти № 367, де пошкоджені приміщення, дах, фасад, ігрові майданчики, вікна і двері", – йдеться у повідомленні у пресрелізі мерії.

У Дніпровському районі пошкоджені шість закладів освіти: по три дитячих садки і заклади загальної середньої освіти та Київський професійний ліцей транспорту, де у навчальному корпусі й майстернях ліцею вибило вікна, а в гуртожитку пошкодило стелю та вікна.

У Шевченківському районі пошкоджені чотири заклади освіти –два дитячих садки та дві школи. Найбільших руйнувань зазнав заклад загальної середньої освіти № 73, де вибуховою хвилею пошкодило вікна, двері, фасад, дах і вхідні групи.

Також постраждали адміністративні приміщення Комунального позашкільного навчального закладу "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання", що розташовані в орендованій будівлі у Печерському районі.

За інформацією КМДА, станом на сьогодні, з початку повномасштабного вторгнення Росії, у Києві пошкоджені 308 закладів освіти. Серед них – 122 заклади дошкільної освіти, 154 заклади загальної середньої освіти, 6 закладів позашкільної освіти, 15 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, заклад вищої освіти та інклюзивно-ресурсний центр.