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Норвегія була готова оплатити 200 ракет для України, але жодна не надійшла, – Зеленський

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Норвегія була готова оплатити 200 ракет для України, але жодна не надійшла, – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Норвегія висловила готовність профінансувати закупівлю 200 ракет для України, однак жодна з них досі не була поставлена, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Треба відповідний пакет захисту. Нам треба ці ракети. Ми максимально тиснемо, домовляємось. Є країни, з якими ми домовилися, яким ще б віддали гроші. Там, де працювала PURL, окремо без PURL. Наприклад, з Норвегією не буду казати куди – була готовність проплатити 200 ракет, і всі ці 200 ракет, жодна з них не прийшла", – сказав Зеленський журналістам на місці російського удару у Дарницькому районі Києва.

За його словами, якби партнери вчасно постачали озброєння, яке обіцяли, Україні вдалося б зберегти більше життів.

"Якби вчасно партнери давали те, про що вони пообіцяли, ми сьогодні могли б зберегти більше людей. Це велика проблема, пов’язана з нашими партнерами. З одного боку, є велика підтримка, ми їм вдячні. Але, з іншого боку, нам потрібно, щоб вони просто робили те, про що домовилися, що підписано або обіцяно", – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що наразі Україна бачить уповільнення поставок і продовжить працювати з партнерами щодо отримання антибалістики.

#поставки #оплата #ракети #норвегія
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