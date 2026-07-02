Росіяни поцілили по АЗС в Харкові, є постраждалі

Зафіксовано влучання російського дрона по АЗС у Київському районі Харкова, спалахнула пожежа, є постраждалі.
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у телеграм-каналі.
Зафіксовано влучання російського дрона по АЗС у Київському районі Харкова, спалахнула пожежа, є постраждалі.
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у телеграм-каналі.
Україна відкрита та готова до перемовин, Володимир Путін фізично боїться зустрічатися щодо цього, заявив президент України Володимир Зеленський. "…
На саміті НАТО в Анкарі відбудеться зустріч щодо програми системи протиповітряної та протиракетної оборони Freya, після цього буде відома дати зустрі…
У Володимира Путіна є проблеми на фронті та в російській економіці, тому він буде нарощувати удари по Україні, особливо балістикою, заявив президент …
Чергова інформаційна атака РФ щодо нібито удару українського БпЛА по пасажирському автобусу "Мінськ – Анапа" в районі митного переходу "Червоний камі…
Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала надважливого для РФ агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), як…
Кількість загиблих у Києві через російський масований удар у ніч проти четверга зросла до 21 людини, повідомили у Державній службі України з надзвича…