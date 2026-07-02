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Події

Росіяни поцілили по АЗС в Харкові, є постраждалі

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 Зафіксовано влучання російського дрона по АЗС у Київському районі Харкова, спалахнула пожежа, є постраждалі.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у телеграм-каналі.

#харків #удар_рф #азс
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